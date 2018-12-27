Suzuki Jimny выходит в новом поколении

Компания Suzuki рассказала о том, что в рамках Токийского автосалона покажет новую версию Jimny. Сообщается, что мероприятие откроет свои двери уже в начале нового года.

В настоящее время актуальная модель доступна в стандартной и полноразмерной модификация, отличаясь лишь наличием расширительных колёсных арок и ещё несколькими мелочами. Новый же прототип получит оригинальный кузов, а также весьма необычный декор. Кроме того, переднюю часть будет украшать принципиально новая решётка радиатора, а по бокам появятся панели из дерева. Каковы будут размеры грузовой площадки – пока не сообщается.

Вторая концептуальная версия с приставкой Survive предназначена для эксплуатации в самых агрессивных условиях. Спереди у машины есть лебёдка, а на крыльях кузова присутствуют специальные защитные накладки. Какая моторная гамма будет доступна в этих модификациях – по неизвестно. Отметим, что актуальная стандартная модель работает за счёт мотора объёмом в 660 кубов с отдачей в 64 лошадиные силы. А Sierra оснащается двигателем объёмом в полтора литра и отдачей в 102 лошадиные силы.