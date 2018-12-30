Suzuki Jimny превратился в брутальный «Гелик»

Новое поколение Suzuki Jimny вышло в продажу в Японии около года назад, однако количество тюнинг-пакетов для него было не таким высоким. За последние полгода вышло множество стайлинг-пакетов, превращающих эту модель из компактного внедорожника в нечто большее.

Одной из таких тюнинг-компаний стала Wald International, которая разработала стайлинг-пакет для Jimny. С ним автомобиль обзавелся расширенным обвесом с массивными колесными арками и бамперами, а также новым капотом с воздухозаборником и секцией вспомогательного освещения на крыше плюс спойлером. Пакет доработок превратил маленький Jimny в подобие компактной версии немецкого «Гелика».

Презентация стайлинг-пакета для Jimny состоится на Токийском автосалоне.

Напомним, что в России продажи новой генерации «Сузуки Джимни» должны стартовать уже в 2019 году.