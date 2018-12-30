Subaru увеличила цены на две модели в РФ

На российском автомобильном рынке зафиксировано увеличение цен на две модели японской марки Subaru. Рост стоимости коснулся пятого поколения кроссовера Forester и обновленного вседорожника XV2019 модельного года.

«Форестер» прибавил в цене во всех комплектациях по 20 тысяч рублей. Отныне его стоимость в базовой версии составляет 1 миллион 979 тысяч рублей, а в «топовой» – 2 миллиона 589 тысяч 900 рублей.

Кроссовер XV подорожал в пяти модификациях из 10 представленных на рынке на 30 тысяч рублей. Теперь его ценник начинается в России с отметки в 1 миллион 709 тысяч рублей и заканчивается на 2 миллионах 189 тысячах 900 рублей.