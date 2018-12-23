Стоимость ремонта Land Cruiser 200 ужаснула пользователей Сети

Одно из автомобильных сообществ в социальной сети «Вконтакте» опубликовало фотографию заказ-наряда на техническое обслуживание японского внедорожника Land Cruiser 200, который вызвал большой резонанс в комментариях.

Так, судя по документу, владельцу этого весьма недешевого автомобиля обошелся в сумму 900 тысяч 480 рублей. Столько денег ушло на плановую замену “расходников”, а также ремонт двигателя.

Весьма интересным оказался тот факт, что цены на большинство услуг, например замена “дворников” и других расходных деталей, явно завышены.

Так, за установку новых стеклоочистителей попросили 9 тысяч рублей, а за замену нового антифриза – 16 тысяч рублей.

В графе ремонта мотора также бросается в глаза сумма в 72 тысячи 500 рублей за снятие двигателя с рамы, как и объем расхода масла, который по чеку составил впечатляющие 30 литров.