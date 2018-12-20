Старт продаж спортивной Lada Vesta перенесен

Официальная презентация серийной Lada Vesta Sport состоялась в конце лета этого года. «Вазовцы» обещали начать продажи спортивной «Весты» до конца 2018 года, однако на днях стало известно, что купить эту модель можно будет не раньше 2019-го.

При этом официальные представители «АвтоВАЗа» информацию о переносе старта продаж Vesta Sport не комментируют.

«Как только будет что-то конкретное, мы сообщим», – цитирует слова пресс-службы концерна издание «Российская Газета».

Ожидается, что реализация Vesta Sport начнется с января 2019 года.

Напомним, что спортивная версия «Лада Веста» оснащена 1,8-литровым мотором, мощность которого была увеличена со 122 до 145 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-ступенчатая «механика». Клиренс машины был уменьшен на 16 мм.

Цена седана пока держится в секрете, однако предполагается, что она будет переваливать за отметку в 900 тысяч рублей.