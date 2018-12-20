Стало известно, как будет звучать мотор возрожденной Toyota Supra

Пресс-служба компании Toyota опубликовала видеоролик, на котором можно услышать, как будет звучать двигатель ее возрожденного спорткара Supra.

Автомобиль оснастят 3-литровым рядным 6-цилиндровым агрегатом, который будут устанавливать на «топовые» версии этой модели. Мотор разработан совместно со специалистами из BMW и также используется в 3-Series, а также новом родстере Z4.

Официальный дебют новой «Тойота Супра» состоится на автомобильной выставке в Детройте в январе 2019 года. Полноценные подробности относительно технического оснащения этой модели огласят на презентации.