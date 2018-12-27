Штрафы за опасное вождение будут опять обсуждать весной нового года.

Ходят слухи, что за опасное вождение может быть введён штраф размером в 5 тысяч рублей. Если же ситуация повторится, то представители ГИБДД настаивают на возможности лишать рецидивистов прав на управление транспортом.

Уже весной этого года депутаты планируют опять рассмотреть законопроект, который подразумевает введение штрафов за опасное вождение. Напомним, что в ПДД такой пункт появился почти три года назад, однако, за него до сих пор никого не наказывают.

Под словосочетанием «опасное вождение» подразумевают стиль поведения на дороге, который чреват серьёзными последствиями. К примеру, это может быть намеренное препятствование обгону, резкое торможение при большом трафике машин и прочее.

Отметим, что законодательные органы предлагали наказывать водителей, которые регулярно используют опасный стиль вождения, более сурово и даже хотели ввести меру пресечения в виде 2 лет лишения правы на вождение. Некоторые голосовали за пожизненный запрет управлять транспортом. Однако, последняя инициатива пока не нашла большой поддержки. Хотя, несомненно, столь строгое наказание заставило бы большинство лихачей адекватнее вести себя на дорогах.