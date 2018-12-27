Сборку Audi Q7 будут осуществлять в Калиниграде

Согласно информации, размещенной в одобрении типа транспортного средства (ОТТС) кроссовера Audi Q7, автомобиль будет выпускаться на мощностях Акционерного общества «Автотор-менеджмент». Таким образом, «ку-седьмой» планируется собирать на заводе «Автотор» в Калиниграде.

В сертификате также указаны моторы, с которыми калининградское предприятие будет выпускать Q7. Это бензиновый 3-литровый TFSI на 333 лошадиные силы, а также аналогичный по рабочему объему турбодизель TDI на 249 «скакунов».

Производство «семерок» в Калининграде должно стартовать не позднее весны 2019 года. Как и в Калуге, сборка машин будет вестись крупноузловым методом.