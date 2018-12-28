Renault рассказал о появлении у дилеров Dokker Stepway

Французский бренд не так давно представил общественности кросс-версию фургона модели Dokker Stepway.

Эксперты отмечают, что по внешним характеристикам модель едва ли можно отвести к популярному сегменту SUV. Тем не менее, производитель делает на неё большие ставки. А в продажу в России модель появится уже через полгода.

Дизайн новинки от Renault очень похож на актуальную модификацию фургона. Присутствуют хромированные накладки, а противотуманки получили изящную металлическую окантовку. Чтобы подчеркнуть выбранный класс, автопроизводитель оснастил машину увеличенными колёсными арками. Кроме того, вырос клиренс.

В салоне изменения незначительные. Там появились хромированные элементы. Однако, внутри обеспечен достаточно много свободного пространства, чтобы и водитель, и пассажиры чувствовали себя максимально комфортно. Разработчики уверены, что их новый автомобиль станет идеальным не только для ценителей активного отдыха, но и будет актуален для перевозок в бизнес-сегменте. Цены на модификацию станут известны ближе к дате старта продаж.