Renault Kwid появится в новой версии

В интернете появилась фотографии, снятые автошпионами во время испытания нового концептуального автомобиля модели K-ZE. Сообщается, что авто должно встать на конвейер уже в начале нового года.

Впервые автомобиль был показан в середине осени этого года. Тогда производитель рассказал о том, что в его основу легла база бюджетника Kwid. Интересным фактом является то, что местом для презентации концепта было выбрано европейское мероприятие, тогда как первыми новинку получат дилеры из Поднебесной. Хотя сам бюджетный хэтч вообще не продаётся в Китае.

Автомобиль на испытаниях был густо покрыт камуфляжем, но некоторые характерные особенности специалистам разглядеть всё-таки удалось. Так, сразу бросается в глаза форма фонарей. Она отличается от той светотехники, которая установлена в автомобилях с ДВС. Кроме того, заметны новые корпуса наружных зеркал, а также отсутствие радиаторной решётки, которую заменили на заглушку.

Что касается силовой установки, то компания Renault пока дежурит эту информацию в секрете. Отметим, что и версия с привычным мотором получит своё обновление в новом году.