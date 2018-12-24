Раскрыты новые сведения про Audi Q7

Не так давно в сети были опубликованы фотографии нового автомобиля Audi Q7. Машина второго поколения проходила испытания и именно в это время её смогли запечатлеть фотошпионы.

Сообщается, что новинка получит широкую решётку радиатора с чёткой геометрией. Фары станут более сложными с оригинальным светодиодным рисунком. Боковые части кузова не должны получить серьёзных изменений. А вот задняя серьёзно изменится. Вставка заднего бампера станет более объёмной, снизу располагается имитация выхлопной системы.

Автомобиль в рестайлинге должны представить в начале нового года. Возможно, местом для презентации станет Женевский автосалон. Актуальная же модификация в нашей стране предлагается с мотором на 2 литра и отдачей в 242 лошадиные силы. В таком случае за авто придётся отдать 3 миллиона 900 тысяч рублей. Версия с трёхлитровым дизелем мощностью в 249 лошадей стоит 4 миллиона 435 тысяч рублей.