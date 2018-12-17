Приложение для регистрации жалоб на нарушителей ПДД заработает не раньше конца зимы

К началу февраля будет подготовлен документ, который позволит россиянам фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью своих гаджетов. Он должен был выйти раньше, но профильное ведомство попросило разработчиков учесть в документе опыт, полученный во время тестирования нововведения в столице.

Эксперты же объясняют, что после того, как в документ будут внесены необходимые правки, он отправится на рассмотрение в Государственную Думу. И если её члены также обнаружат некоторые недоработки и несоответствия системы, то приложение Народный инспектор может не появиться даже весной нового года.

Впервые идея о создании такого приложения была зафиксирована почти полтора года назад. Он подразумевает, что любые участники движения, включая пешеходов, после процедуры регистрации в приложении, смогут фиксировать нарушения ПДД, например, проезд на красный свет, и отправлять данные в профильное ведомство. В настоящее время энтузиасты также могут делать фотографии и видео и отправлять их в ГИБДД. Однако, для принятия решения о выписке штрафа ведомству нужно вызвать самого нарушителя. Из-за этого такие процессы сильно затягиваются. Если же заработает приложение, то штрафы будут выписываться автоматически.