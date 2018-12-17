Приложение для регистрации жалоб на нарушителей ПДД заработает не раньше конца зимы

Приложение для регистрации жалоб на нарушителей ПДД заработает не раньше конца зимыК началу февраля будет подготовлен документ, который позволит россиянам фиксировать нарушения правил дорожного движения с помощью своих гаджетов. Он должен был выйти раньше, но профильное ведомство попросило разработчиков учесть в документе опыт, полученный во время тестирования нововведения в столице.

Эксперты же объясняют, что после того, как в документ будут внесены необходимые правки, он отправится на рассмотрение в Государственную Думу. И если её члены также обнаружат некоторые недоработки и несоответствия системы, то приложение Народный инспектор может не появиться даже весной нового года.

Впервые идея о создании такого приложения была зафиксирована почти полтора года назад. Он подразумевает, что любые участники движения, включая пешеходов, после процедуры регистрации в приложении, смогут фиксировать нарушения ПДД, например, проезд на красный свет, и отправлять данные в профильное ведомство. В настоящее время энтузиасты также могут делать фотографии и видео и отправлять их в ГИБДД. Однако, для принятия решения о выписке штрафа ведомству нужно вызвать самого нарушителя. Из-за этого такие процессы сильно затягиваются. Если же заработает приложение, то штрафы будут выписываться автоматически.

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