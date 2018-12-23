Представлен «Горбатый» ЗАЗ-965 с кузовом из кожи

Одесские тюнеры представили результаты своей многомесячной работы, в которой модернизации подвергся знаменитый Запорожец-965, имеющий также прозвище «Горбатый».

Основной целью ателье было сделать данную модель, ничуть не уступающей «лакшери» ретро-автомобилям, поэтому материалы для ее переделки брались самые качественные (заказывались у поставщиков Lamborghini).

В видео, опубликованном на канале «Авто-Тема» на Youtube, рассказывается, что превращение «Запорожца» в «лакшери» ретро-кар началось с перетяжки его салона, а также кузова кожей. Снаружи машина получила отделку из двух оттенков – шоколадного и кремового, а интерьер автомобиля выполнен в более ярком, контрастном стиле. Дополняют картину штампованные колесные диски большого диаметра, обутые в низкопрофильные покрышки.

Но более серьезной переделке подверглась техническая сторона «Горбатого», поскольку от знаменитого советского классического автомобиля сохранился только кузов, а шасси было заимствовано у Smart.

Приводит в движение машину 0,6-литровый 3-цилиндровый мотор с водяным охлаждением мощностью 55 лошадиных сил.

Напомним, что автомобиль ЗАЗ-965 выпускался в СССР в период с 1960 по 1969 год. Автомобиль имел заднемоторную компоновку, задний привод и оригинальный двигатель, выдающий 27 лошадиных сил.