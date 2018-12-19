Появились подробности про паркетник Kia Telluride

В рамках автосалона в Детройте должна быть представлена новая машина компании Kia, которая заменит собой Mohave. Мероприятие будет проходить в первые дни нового года.

Отметим, что концептуальную модификацию кроссовера Telluride компания показала ещё два года назад. В начале осени этого года был продемонстрирован уже ближе к серийной модификации оригинальный шоу-кар, после которого всем стало понятно, что бренд скоро выпустит корпусный паркетник на рынок. И сегодня эта информация подтвердилась. Производитель опубликовал в интернете видео, в котором мельком показан новый паркетник.



Отмечается, что интерьер в показанной машине полностью соответствует салону, продемонстрированному в Америке в сентябре. Кроссовер поступит в продажу с модификацией на 8 посадочных мест. Новинку планируют продавать в разных странах, хотя полный список пока не был объявлен. Инсайдеры полагают, что кроссовер доедет и до России.