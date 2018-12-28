Porsche Taycan получит Turbo-версию

В сети появились данные про новый электромобиль бренда Porsche. Как оказалось, Taycan получит Turbo-версию, которая обычно была свойственна автомобилям фирмы на ДВС.

Многих озадачила эта новость, так как ни о каком турбонаддуве в электродвигателе не может идти и речи. Похоже, бренд решил просто воспользоваться таким маркетинговым ходом, и сохранить целостность названий линеек своих авто.

Согласно официальным сведениям, электрокар поступит в продажу уже в новом году и будет продаваться в трёх различных модификациях. Базовая версия обойдётся покупателю в 90 000 долларов. А вот за «турбированную» версию нужно будет отдать на 50 000 долларов больше. Кроме того, уже открылись предварительные заказы. Сумма депозита – 2 500 долларов.

По неподтверждённой информации, Taycan Turbo будет работать на базе двух электрических агрегатов общей мощностью в 600 лошадиных сил. Аккумулятор будет гарантировать около 500 километров запаса хода. А до первой сотни машина должна разогнаться всего за 3.5 секунды.