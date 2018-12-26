Porsche объявила про отзыв Panamera

Компания Porsche сообщила, что стартовала кампания по отзыву автомобилей модели Panamera второго поколения. Как оказалось, причиной такого поступка являются обнаруженные проблемы с блоком управления руля.

Всего под отзыв попадает больше 74 тысяч автомобилей, которые сходили с конвейера начиная с марта 2016 года вплоть до начала декабря этого года. Представители бренда отметили, что в программном обеспечении системы была найдена ошибка, которая приводит к так называемому «подвисанию» электроусилителя руля. Чтобы решить эту проблему, понадобится обновить систему. А на это уйдёт всего около часа.

Именно поэтому все обладатели автомобиля этой модели, которые подходят по условия акции, должны обратиться в сервисный центр компании за обновлением софта. Процедура осуществляется абсолютно бесплатно.

Напомним, что данный автомобиль работает за счёт двигателя с отдачей в 260 лошадиных сил и сочетается с трансмиссией на 8 ступеней роботизированного типа.