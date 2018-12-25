Под “Новый год” резко вырос спрос на Mitsubishi Xpander

Компания Mitsubishi сообщила о резком росте спроса на внедорожный компактвэн Xpander, вышедший в декабре 2017 года.

Согласно статистике, опубликованной автопроизводителем, только в Индонезии по состоянию на ноябрь 2018 года было реализовано порядка 72 тысяч таких машин. А в целом в странах АСЕАН дилеры “Митсубиши” продали около 100 тысяч компактвэнов.

Благодаря такому высокому спросу Xpander опередил по объему реализации своих главных конкурентов в лицах Toyota Rush и Toyota Avanza.

Напомним, что Mitsubishi Xpander приводится в движение за счет 1,5-литрового бензинового двигателя, выдающего 120 лошадиных сил. В качестве трансмиссии используется 5-ступенчатая «механика», а также 4-диапазонный «автомат». Полного привода у автомобиля нет.

В Индонезии стоимость базовой комплектации этой модели составляет 201 миллион рупий, что при пересчете на российскую валюту составляет 950 тысяч рублей.

За максимальную версию этой модели дилеры просят 255 рупий или 1 миллион 200 тысяч рублей по актуальному курсу.