Первые серийные хэтчбеки Skoda Scala засняли в Европе

Компания Skoda приступила к тестовым испытаниям серийных версий своих новых хэтчбеков под названием Scala, о чем свидетельствуют первые шпионские фото, сделанные в Европе. Тестовые машины на днях были замечены в Чехии и Германии.

Официальный дебют серийной 5-дверки состоялся 7 декабря, однако официальные продажи хэтчбеков еще не стартовали.

Согласно заявлению представителей “Шкода”, сделанным в ходе презентации Scala, эта модель должна прийти на смену Rapid.

Новинка разработана на инновационной модульной платформе MQB, созданной специалистами Volkswagen Group. Дизайн кузова хэтчбека выполнен в стиле прототипа Vision RS.

Приводят в движение Skoda Scala 1- и 1,5-литровый бензиновые турбированные двигатели с отдачей от 95 до 150 лошадиных сил, а также 1-литровый турбодизель мощностью 90 «лошадок». Сочетается вся моторная гамма этой модели с 6-ступенчатой МКПП или роботизированной трансмиссией DSG7.