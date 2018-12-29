Отзыв владельца Lada Vesta SW Cross (2017): радует, на зависть многим иномаркам

До этого был «Фиат Мериа Уикенд» 1998 года выпуска. Универсал. Поэтому брал «Ладу Весту СВ Люкс Престиж». Багажник меньше, но все остальное достойно.

Клиренс, цвет машины, пространство в салоне. Расход в среднем 9.6. На трассе зимой и летом дорогу держит на зависть многим.

Подвеска несмотря на пробег — отрабатывает ямы. Вожу внука и не жмусь в салоне. Из проблем был выход из строя стойки стабилизатора — поменяли по гарантии, подушка двигателя заскрипела— заменили. Ни ведра с болтами, ни «сверчков» нет.

Машина просто радует, на зависть многим иномарками (на работе ауди q7 на балансе, но вечером сажусь в свою Весту не испытываю дискомфорт).

Машине всего год, многие на дороге засматриваются. Приятно за наш автопром. До этого я имел другое мнение о Вазе.

Автомобиль: Lada Vesta SW Cross

Год выпуска: 2017

Пробег на момент написания отзыва: 22942 км

Объем двигателя: 1,8

Мощность двигателя: 123 лошадиные силы

Тип трансмиссии: механика

Тип топлива: бензин

Привод: передний

Автор: Сергей

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