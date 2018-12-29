Отзыв владельца Лада Веста (2017): неплох за свои деньги, но дороговат

Хочется оставить и передать другим свои ощущения от владения автомобилем Лада Веста. До него было много автомобилей. Почти все автомобили ВАЗ и служебный Рено Логан на автомате…Если говорить справедливо и честно, то можно отметить несколько явных преимуществ, а также указать на ряд существенных недостатков у данного бюджетного авто.

Неотъемлемая гордость этой модели, это вместимость салона и удобство посадки водителя. Эти особенности не присущи ни одному конкуренту. Но у этого плюса сразу есть и обратная «сторона медали». Объем в салоне достигнут за счет короткой передней панели и сдвинутости всего салона вперед. Из-за этого в ногах переднего пассажира оказалась арка переднего колеса. Это очень мешает сесть ему удобно, особенно если это крупный человек.

Второй плюс, это неплохая управляемость и устойчивость. В целом работа подвески на 5. Есть ощущение добротного сбитого автомобиля, способного легко » проглатывать «плохую дорогу без дискомфорта ездоков. Но и тут есть минусы. Лично на моем экземпляре это ощутимый скрип втулок стабилизатора ( особенно в жару) …постукивание амортизаторов «сааз» на мелкой гребенке или льду зимой. Неплохая эргономика салона, но низкокачественный пластик. Невысокое качество сборки салона…По кузову… Вполне возможен брак покраски. У меня были подтеки лака на крыше и правой передней двери. Очень тонкое и хрупкое ЛКП. Скол появится даже от мелкого гравия на низкой скорости. Двигатель. Неплохой в целом. Но откровенно устарел. На холостых оборотах склонен к подергиваниям из-за обедненной смеси, а при интенсивной езде не особо эффективен и слабоват. При этом имеет высокий расход. И самый главный «бич» этого неплохого в целом авто — коробка передач от Лада Гранта. Это очень шумный устаревший агрегат. Очень шумны низшие передачи, особенно вторая.

Итог — автомобиль неплох за свои деньги, но все же дороговат. Обладает неплохим комфортом и управляемостью, но неэкономичен, в салоне отделан пластиком низкого качества. Оснащен устаревшими двигателем и КПП, которые, тем не менее, при этом обеспечивают возможность уверенно перемещаться.

Автомобиль: Lada Vesta

Год выпуска: 2017

Пробег на момент написания отзыва: 21256

Объем двигателя: 1,6

Мощность двигателя: 106 л.с.

Тип топлива: бензин

Привод: передний

Автор: Артем

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