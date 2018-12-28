Отзыв владельца Lada Vesta (2017 г.в.): купил и не жалею

На момент отзыва машинка пробежала больше 30000 километров, поэтому уже можно рассказать о ней что-то более-менее внятное.

Начну с того, что до “Весты” ездил на Chevrolet Lanos, что говорит само за себя, не в обиду «ланосоводам». Машина была хоть и неплохая, но уже сильно устарела, так что пересев в новую «Весту» почувствовал себя как в полноценной иномарке.

В моей комплектации шли литые диски, тонировка, противотуманки, корректор фар, обогрев зеркал, ДХО, аудиосистема, Bluetooth, парктроники, климат, камера заднего вида, круиз итд. В общем, практически полный “фарш”.

Наслушавшись, какой косячный у “автоваза” робот, решил взять механику, к которой привык еще по “Ланосу”. Благо город где живу небольшой, особых пробок нет.

Из того, что очень понравилось, машина едет очень мягко и комфортно, хорошо рулится и отлично держит дорогу. На колее, где мой уже бывший “Ланос” мотыляло из стороны в сторону, “Веста” прет как внедорожник без паразитных рысканий зада.

За 30 тысяч заменил по гарантии только скрипевшие сайленты и одну стойку стабилизатора, люфт которой обнаружили на ТО. В остальном стараюсь не лезть лишний раз и искать недостатки и просто наслаждаюсь. Машина хорошая, не жалею, что купил.

Автомобиль: Lada Vesta

Год выпуска: 2017

Пробег на момент написания отзыва: 32145 км

Объем двигателя: 1,6 л

Тип трансмиссии: механика

Тип топлива: бензин

Привод: передний

Автор: Stas

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