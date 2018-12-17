Особенности нового BMW X8 G09

Не так давно появилась информация о том, что немецкий автопроизводитель собирается выпустить новый кроссовер под номером Х8. Он станет венцом флагманской серии.

На данный момент самым дорогим представителем класса SUV у BMW считается модель Х7 с салоном на 7 мест. Он был представлен всего несколько недель назад. Но, несмотря на это, в скором времени в продажу поступит ещё один шикарный паркетник.

Новинка имеет внутреннее название G09. В салоне будет оборудовано только 4 посадочных места. Таким образом производитель сможет сделать полноценный акцент на комфорте и свободном пространстве. Поэтому внешне машине будут больше свойственны черты седана. Пока что все технические характеристики будущего автомобиля держатся в строжайшей тайне. Но, многие не исключают, что новинка станет олицетворением серийной версии прототипа Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury.

Напомним, что в России модель Х7 продаётся в нескольких комплектациях. Ценник стартует от 5 миллионов 830 тысяч долларов.