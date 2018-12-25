ОСАГО могут привязать к водителю, если у него несколько машин

Представители фракции ЛДПР выступили с весьма интересным приложением. Депутаты отметили, что форма ОСАГО подтверждает гражданскую ответственность клиента. Однако, по факту работает страховка только в отношении конкретного транспортного средства. На основании этого инициаторы предложили внести некоторые изменения в законодательство, чтобы один человек могу управлять несколькими машинами, но, при этом, пользоваться одним полисом.

Кроме того, сейчас часто возникают случаи, когда собственник авто передаёт право на управление человеку, который не прописан в полисе. И если случается авария, то возмещение ущерба производится в судебном порядке и это очень длительная процедура. Конечно, в таком случае можно оформлять страховку с неограниченным числом пользователей, однако, обойдётся она значительно дороже обычной.

Сообщается, что если нововведение одобрят, то оно вступит в силу уже в скором времени. Но, традиционная система оформления ОСАГО также будет функционировать. Так как в России намного чаще встречаются случаи, когда одним транспортным средством управляют разные лица, и в таком случае использование полиса на конкретное авто актуально.