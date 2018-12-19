Обновленный Skoda Superb 2019 засняли без камуфляжа

В Сети опубликованы первые «живые» фото обновленной версии автомобиля Skoda Superb 2019. Презентация новинки состоится в январе будущего года.

Судя по сделанным фотошпионами снимкам, новый «Суперб» обзаведется модернизированным «грилем», новой передней оптикой и доработанными задними фонарями, а также множество мелких доработок, которые, к слову, не сделают дизайн машины сильно отличающимся от ее предшественника.

Ожидается, что в салоне нового Superb 2019 появится новая мультимедийная система. На этом список дизайнерских перемен завершится.

Что касается технического оснащения, то новинка получит гибридную силовую установку как в кузове универсал, так и лифтбэк. Ее запас хода составит 70 километров.

Презентация нового «Суперба» состоится в марте 2019 года. В третьем квартале автомобиль должен добраться до нашей страны, но точно не в гибридной версии, поскольку ее стоимость окажется слишком высокой.