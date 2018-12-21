Обновленный седан Hyundai Elantra появится в России в начале 2019 года

В открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговую версию седана Hyundai Elantra. На российский авторынок автомобиль выйдет в первом квартале 2019 года. Сборкой новинки займется предприятие «Автотор», базирующееся в Калининграде.

Ожидается, что рестайлинговая «Элантра» поступит в продажу в РФ с бензиновым 1,6-литровым и 2-литровым моторами с отдачей в 128 и 150 лошадиных сил, которыми оснащаются нынешние версии этой 4-дверки. Связку им составят 6-ступенчатая механическая и 6-диапазонная автоматическая трансмиссии.

Судя по ОТТС, новый 1,6-литровый агрегат семейства Smart Stream на 123 лошадиные силы в моторной гамме «Элантры» для России не появится. В родной для автомобиля Корее данный двигатель работает в паре с МКПП или бесступенчатым вариатором.