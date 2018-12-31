Обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 привезут в Россию

Представители пресс-службы китайской автомобильной марки Geely опубликовали на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» тизер новой модели, которую планируется привезти в Россию. Речь идет об обновленном кроссовере Emgrand X7.

Примечательно, но продавать у нас в 2019 году будут не актуальную на сегодняшний день версию Emgrand X7 (в Китае доступен третий рестайлинг), а второй. С учетом дебюта этого автомобиля до России автомобиль доберется спустя более двух лет.

От дореформенного Emgrand X7 новинка отличается пересмотренными передними и задними фарами, а также другим оформлением капота, новым бампером и другой решеткой радиатора.

В салоне кроссовера расположится мультимедийная система с сенсорным дисплеем, новый блок управления системой климат-контроля и новый руль.

Приводить в движение новый Emgrand X7 для России будет 1,8-литровый двигатель на 131 лошадиную силу. Кроме него будет доступен 2-литровый агрегат на 139 сил. В качестве трансмиссий предложат 5-ступенчатую «механику» и 6-диапазонный «автомат». Привод – исключительно передний.