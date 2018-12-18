Обновленный Honda Pilot доберется до РФ весной 2019 года

Компания Honda начнет продажи на российском авторынке обновленной версии внедорожника Honda Pilot весной 2019 года. Об этом сообщил российским автомобильным изданиям один из представителей японской марки в РФ.

Никаких подробностей относительно этой модели для нашей страны пока не объявлено.

Напомним, что текущая версия Honda Pilot продается на российском авторынке по цене от 2 миллионов 999 тысяч 900 рублей. Автомобиль оснащается 3-литровым двигателем V6 мощностью 249 лошадиных сил. Пару мотору составляет 6-ступенчатая МКПП.

В США рестайлинг-версия этой модели вышла в продажу в июле текущего года. Новинка получила более агрессивный дизайн, чем у ее предшественника, а также ряд перемен в интерьере.