Обновленная Lada Granta превратилась в пикап

Компания «АвтоВАЗ» приступила к продажам коммерческой линейки автомобилей, разработанных на основе обновленного семейства Lada Granta. Автомобили доступны в нескольких модификациях. Базовая стоимость составляет 648 тысяч рублей.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой “АвтоВАЗа”, приобрести коммерческие “Гранты” можно с бортовой платформой, а также в нескольких типах фургонов для которых существует возможность установки холодильного оборудования.

Дизайн машин выполнен в фирменном Х-образном стиле “АвтоВАЗа”, который «Гранты» получили в ходе последнего обновления.

Все автомобили комплектуются 8-клапанными двигателями, трансмиссией с новым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7),что позволило улучшить динамику. Задняя подвеска стала рессорной.

В арсенал машин в новой коммерческой версии входят: подушка безопасности водителя, электростеклоподъемники, усилитель руля, аудиоподготовка и центральный замок.