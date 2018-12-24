Новый Tesla Roadster показали на очередном видео

На канале The Yazuki опубликовано видео, демонстрирующее новую модель компании Tesla. Речь идет об электрическом спорткаре Roadster.

Ролик носит неофициальный статус, поэтому не исключено, что серийная версия родстера будет выглядеть не так, как показано на видео, а сам ролик создан с оглядкой на ранее появившиеся в Сети рендеры.

Напомним, что цена новинки уже известна. Она будет начинаться с отметки в 200 тысяч долларов.

Электрический спорткар Tesla Roadster будет способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 1,9-секунды, а максимальная скорость электрокара составит 250 километров в час.

Другие технические характеристики новинки пока держатся в секрете, но ожидается, что запас хода Tesla Roadster на полностью заряженной батареи составит порядка 1 тысячи километров.