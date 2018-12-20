Новый пикап Changan попытается бороться с Nissan Navara

В сети опубликованы очередные фотографии нового пикапа китайского производителя Changan. Дебют модели назначен на следующий год.

Как оказалось, новинка будет выпускаться под суббрендом Shenqi. Однако, пока что неизвестно маркетинговое название самой модели. Очевидно, об этом мы сможем узнать не раньше официальной презентации.

Если верить средствам массовой информации Поднебесной, пикап будут предлагать с двумя вариантами дизельных моторов (на 1.9 и 2.5 литра). Любопытно, что базовая модификация подразумевает установку более мощного агрегата с отдачей в 150 лошадиных сил. Вторая версия будет иметь силовую установку с отдачей в 129 лошадиных сил.

Эксперты полагают, что новый китайский пикап станет достойным конкурентом для популярного Shenqi. Пока что неизвестно, сколько обойдётся новинка, но она точно будет значительно дешевле японского грузовика.