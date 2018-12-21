Новый Ford Focus привезут в Россию, но не скоро

Несмотря на то, что официальный дебют новой генерации популярной модели Ford Focus состоялся еще в апреле этого года, а производство автомобиля стартовало летом, до России новинка доберется еще не скоро.

Ford Sollers не спешит запускать производство этой модели на своем заводе во Всеволожске, хотя в этом нет ничего удивительного, учитывая, что предшественника четвертого поколения «Фокус» также начали выпускать в России спустя полтора года после его мировой премьеры.

Сейчас же, как пишет издание 110km.ru, проблем еще больше. Так, например, спрос на автомобили C-класса в стране продолжает снижаться, в то время как сегмент SUV растет.

Второй причиной, по которой Ford Sollers не будет спешить с началом производства нового «Фокуса» в РФ, является его моторная линейка, состоящая из 3-цилиндрового атмосферного 1,5-литрового мотора на 123 лошадиные силы. Этот двигатель сейчас устанавливают на российские Ford EcoSport, но с ними данная модель не пользуется высоким спросом. Возможно, в компании подождут, когда в гамме четвертого поколения «Фокуса» появится 4-цилиндровый «атмосферник», и уже после этого начнут его производство в России.