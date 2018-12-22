Новый Ford Explorer представят 9 января в Детройте

Американский автоконцерн Ford планирует представить новую генерацию своего внедорожника Explorer в январе 2019 года.

Официальный дебют автомобиля состоится 9 января в рамках специального мероприятия на Ford Field в Детройте.

Новинка спроектирован на новой заднеприводной модульной архитектуре CD6. Большая часть кузовных панелей нового «Эксплорера» выполнена из стали.

В моторную гамму автомобиля войдет 2,3-литровый турбированный агрегат EcoBoost с отдачей в 284, который устанавливают на текущую версию Explorer. Еще один нынешний двигатель 3,5 V6 на 294 заменят на более мощный 3,3-литровый агрегат, а на смену «топовому» 3,5-литрвому двигателю придет 3-литровый би-турбо V6 на 400 л.с. Связку всем моторам составит 10-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Напомним, что нынешнее, пятое по счету поколение Ford Explorer выпускается с 2011 года. Стоимость автомобиля в России начинается от 2 миллионов 400 тысяч рублей.