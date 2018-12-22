Новый Chevrolet Camaro уже в России. Известны цены

Российское подразделение компании Chevrolet объявило о старте приема заказов на обновленный Camaro. Первые автомобили доберутся до дилеров уже в январе 2019 года. Цена базовой комплектации составляет 2 миллиона 990 тысяч рублей.

Рестайлинговый «Камаро» получил новую радиаторную решетку, модернизированные бамперы, а также видоизмененную оптику.

В салоне автомобиля появилась обновленная мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и камерой заднего вида с более высоким разрешением, чем было у предшественника.

Приводит в движение новый Chevrolet Camaro 2-литровый бензиновый двигатель с турбиной, отдача которого составляет 238 лошадиных сил. Сочетается с мотором 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. С места до первой «сотни» новый «Камаро» разгоняется всего за 5,9-секунды.

Сборка новинки осуществляется на мощностях завода GM в штате Мичиган (США). В Россию Camaro будут поставлять напрямую с данного предприятия.