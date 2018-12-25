Новые номерные знаки будут давать уже летом

Росстандарт решил пойти на встречу ГИБДД. Ведь ранее его представители рассказали, с какими проблемами столкнулись в процессе реализации проекта по выпуску обновлённых номеров.

Ранее предполагалось, что уже с начала года автомобилисты смогут получать транспортные регистрационные знаки нового типа, которые предназначены для нестандартных машин и мотоциклов. Однако, сегодня стало известно о том, что нововведение начнёт действовать только в августе нового года.

Как оказалось, профильное ведомство было загнано в бюрократический угол. Так, с начала года, в соответствии с поправками в законодательстве, в ГИБДД должны были начать закупать оборудование для изготовления номеров нового образца. Однако, по факту сделать они это не могли, так как ГИБДД не разрешено приобретать продукцию не по ГОСТу.

Именно поэтому было решено немного сдвинуть срок вступления в силу нововведения. Тем более, что с конца лета в стране ГИБДД будут заниматься только присвоением комбинации номера, а сам знак будут выдавать специализированные компании, которые получили на это разрешение.

Отметим, что выдача новых знаков значительно упростит жизнь многим автомобилистам и обладателям двухколёсного транспорта, которые, чтобы закрепить знак, должны были оборудовать специальные крепления или же вовсе загибать его. В последнем случае это было преградой для идентификации номера камерой видеонаблюдения.