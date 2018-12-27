Новые мотоциклы Jawa стали хитом

Производитель мотоциклов Jawa, недавно купленный индийским концерном Mahindra&Mahindra, сообщил о том, что до сентября 2019 года не будет продавать свою продукцию. При этом прием заказов на мотоциклы Jawa был дан меньше, чем три недели назад, 5 декабря. Связано это с тем, что спрос на продукцию марки оказался настолько высоким, что компания распродала еще даже не выпущенные мотоциклы вплоть до сентября 2019 года, о чем сообщила на своем официальном сайте.

По словам представителей бренда, поставки товарных мотоциклов Jawa стартуют лишь в марте. При этом первые байки будут оснащены барабанным задним тормозом без ABS. Более безопасные мотоциклы с дисковым задним тормозом и 2-канальной ABS появятся только в июне.

Цена базового мотоцикла Jawa Forty Two составляет 2 тысячи 296 долларов, а более современного его аналога 2 тысячи 422 доллара.