Названы самые популярные японские авто в РФ

Отечественные аналитические агентства составили десятку самых популярных на российском авторынке японских автомобилей. Данный ТОП-10 был сформирован по статистике продаж за ноябрь 2018 года.

Так, лидером в списке самых продаваемых японских автомобилей в России остается седан D-класса Toyota Camry. На долю этой модели за прошлый месяц пришлось 2 тысячи 806 продаж (+70%, что обусловлено выходом нового поколения).

На второй позиции расположился кроссовер Nissan Qahsqai – 2 тысячи 411 реализованных машин. Прирост по отношению к прошлому году составил 42 процента.

Тройку лидеров замкнул Toyota RAV4 с результатом в 2 тысячи 173 проданных кроссовера (-24%).

Nissan X-Trail и Mazda CX-5 стали четвертым и пятым – 2 тысячи 168 и 2 тысячи 121 проданный автомобиль в ноябре.

Во второй десятке расположились: Mitsubishi Outlander (1 тысяча 984 автомобиля), Datsun on-DO (1 тысяча 717 машин), Toyota Land Cruiser (1 тысяча 362 авто), Nissan Terrano (1 тысяча 229 единиц) и Nissan Almera (1 тысяча 17 штук).