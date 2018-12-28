Названа причина, которая приведёт к подорожанию обучения в автошколе

Страховые компании уже в скором времени могут получить для себя новых клиентов, которые станут для них очередным источником дохода. Так, фирмы могут начать страховать автошколы, выдавая им соответствующие лицензии. С такой инициативой выступил один из депутатов. Он полагает, что таким образом качество обучения автомобилистов в стране значительно вырастет.

В настоящее время лицензированием автошкол занимается только профильное ведомство. А одной из самых высокоаварийных групп являются водители, стаж управления транспортным средством у которых не больше нескольких лет.

Если автошколы будут получать лицензию у страховщиков, то это обязательно приведёт к тому, что стоимость обучения в этих заведениях возрастёт. В результате, платить за повышение уровня качества обучения придётся будущим автомобилистам.

Да и не совсем понятно, как именно должен повысится уровень обучения из-за использования лицензии от страховых компаний. Пока что предложение инициатора находится на рассмотрении, но эксперты полагают, что оно не найдёт поддержки большинства.