Названа дата старта массового производства автомобилей Aurus

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров назвал предварительную дату начала массового производства в России автомобилей нового отечественного люксового бренда Aurus.

Согласно информации, оглашенной главой Минпромторга, серийная сборка автомобилей этой марки стартует в середине 2020 года.

Выпускать автомобили будет предприятие Sollers, базирующееся в Алабуге (Татарстан).

Напомним, что автомобили Aurus разработаны в рамках проекта «Кортеж». В данное семейство машин, созданных на единой модульной платформе, войдут лимузин, седан, минивэн, а также внедорожник.