Найден Lamborghini Aventador за 22 тысячи 500 долларов

Автолюбитель из Техаса (США), давно грезивший о несбыточной мечте – покупке итальянского спорткара Lamborghini Aventador, решил воплотить ее собственными руками. Мужчина приобрел автомобиль Pontiac GTO, выпущенный 14 лет назад, и переделал его под итальянский спортивный автомобиль, правда только визуально. Техническая начинка осталась от «Понтиака».

И, хотя, находясь рядом с машиной, понять, что это Pontiac, а не Lamborghini, не составляет труда, издалека визуально отличить реплику от оригинального «Авентадора» будет непросто.

В итоге мужчина принял решение продать свое «детище», выложив ее на сайт Craigslist. Стоимость автомобиля составляет 22 тысячи 500 долларов.