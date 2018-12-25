На грузовики в России будут ставить датчики веса

Российское правительство решило бороться с автомобилями, которые в буквальном смысле перегружают дорогу. Для эго был разработан законопроект, предусматривающий установление датчиков веса на грузовики с массой от 3.5 тонны и выше.

Таким образом приборы будут фиксировать показатель осевой нагрузки. Внедрить новую систему планируют не раньше, чем через 5 лет. Сообщается, что к этому времени будут внесены соответствующие поправки в действующий устав таможенников. С 2024 года в страну нельзя будет ввести грузовики, которые не оснащены такими датчиками. А вот отечественные производители должны будут выполнять это правило уже через пару лет.

Напомним, что два года назад в Российской Федерации начал работать проект, предусматривающий взвешивание тяжеловозов в автоматическом режиме. Сейчас в государстве работает только 27 пунктов, которые оснащены специальным оборудованием для определения веса и габаритов транспорта. Однако, в течение следующих лет количество таких точек планируется увеличить до нескольких сотен.