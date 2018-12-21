На дорогах может появиться шумовая разметка от Росавтодора

Представители Росавтодора сообщили, что в будущем году планируют запустить новый пилотный проект. Он будет касаться внедрения новой, так называемой шумовой разметки.

Первой дорогой, где появится инновационная разметка, станет трасса в Татарстане М7. Эксперты уже успели изучить этот вопрос и отметили, что это весьма хорошая идея. Новая разметка позволит значительно воздействовать на водителей во время дороги и привлекать их внимание. Соответственно, удастся сократить к минимуму количество аварий.

Отметим, что шумовая разметка на данный момент уже нанесена на некоторых участках платных дорог. Её используют в том случае, когда нет возможности натянуть трос или же поставить барьер. При этом, в будущем разметка такого типа будет устанавливаться не только в качестве разделительной, но и в качестве краевой.