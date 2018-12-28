Mitsubishi отзывает в РФ 5 тысяч кроссоверов

Перегрев батареи привел к отзыву 4 тысяч 950 кроссоверов Mitsubishi Outlander, говорится в официальном сообщении, распространенным Росстандартом. Под сервисную кампанию попали машины, реализованные в России в период с марта по август 2018 года.

Причиной отзыва является вероятность возникновения перегрева минусового кабеля аккумуляторной батареи, что может привести к возникновению возгорания в моторной отсеке.

Представители Mitsubishi свяжутся со всеми владельцами отозванных автомобилей, сообщив им о необходимости посещения дилерских центров. На отозванных машинах будет проведена диагностика, и, в случае необходимости, замена минусового кабеля АКБ. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.