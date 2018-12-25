Mercedes представил самый доступный автомобиль из G-класса

Немецкий автомобильный производитель рассекретил особенности новой бюджетный модификации автомобиля из серии G-класса. Новинка имеет обозначение 350d и, если верить разработчикам, является идеальным сочетанием эргономики, мощности, стиля и экономичности.

Под капотом транспортного средства будет располагаться дизельный турбированный силовой агрегат с объёмом в 2.9 литра мощностью в 286 лошадиных сил. На сотню километров понадобится около 9.6 литра горючего. При этом, показатели выбросов полностью соответствуют стандарту Евро 6.

Силовая установка будет работать вместе с трансмиссией на 9 ступеней автоматического типа. В продажу новинка поступит в полноприводной модификации. Максимальная скорость, которую можно зафиксировать на спидометре, составляет 199 километров в час. А до первой сотни машина сможет разгоняться всего за 7.4 секунды.

Цена на автомобиль пока засекречена, но компания Mercedes заверила, что уже в новом году мы узнаем все подробности. На российский рынок авто поступит в середине весны.