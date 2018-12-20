Mercedes GLE получил новые моторы

Немецкий автопроизводитель представил общественности сразу две новые версии автомобиля Mercedes GLE. Их особенностью станут силовые агрегаты. Напомним, что сейчас кроссовер продаётся с четырьмя различными двигателями, отдача которых стартует от 245 и доходит до 367 лошадиных сил.

Теперь в продаже появится автомобиль с дизельным мотором объёмом в 2.9 литра. Его отдача доходит до 272 лошадиных сил. Работает агрегат с трансмиссией на 9 ступеней автоматического типа. Доступна полноприводная модификация. Вторая новинка получит аналогичный мотор, но отдача будет выше и составит 330 лошадиных сил.

Максимальная скорость автомобиля в первой модификации составляет 230 километров в час, а вот до первой сотни машина сможет разогнаться всего за 6.9 секунд. Сообщается, что кроссовер поступит в немецкие дилерские центры в начале весны нового года. Стоимость версии с младшим мотором составит 69 тысяч 500 евро, а цена на старшую модификацию составит 76 тысяч 100 евро.