Mercedes CLA сменит поколение

Немецкий автопроизводитель сообщил дату презентации обновлённого купе модели Mercedes CLA. Кроме того, чтобы подогреть интерес публики был опубликован первый тизер.

Напомним, что седан в актуальной версии впервые вышел в продажу ещё пять лет назад. Модель известна тем, что являлась самой доступной в линейке бренда. И, несмотря на то, что показатели продаж самого сегмента не утешительные, немцы не собираются отказываться от купе. Уже 8 января состоится полноценная премьера машины в новой генерации. Местом для мероприятия был выбран Лас-Вегас.

На самом деле CES – это выставка электроники. Но, автопроизводитель пояснил, что использовал инновационную систему мультимедиа, которая просто обязана показаться на этом шоу.

Подробной информации о технических характеристиках пока нет. Не исключено, что новинка получит тот же ряд силовых агрегатов, что и актуальна четырёхдверка. В частности, дизельный полуторалитровый мотор с отдачей в 116 лошадиных сил и бензиновый мотор на 1.3 литра с мощностью в 163 лошадиные силы.