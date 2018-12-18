Mercedes CLA сменит поколение

Mercedes CLA сменит поколение

Немецкий автопроизводитель сообщил дату презентации обновлённого купе модели Mercedes CLA. Кроме того, чтобы подогреть интерес публики был опубликован первый тизер.

Напомним, что седан в актуальной версии впервые вышел в продажу ещё пять лет назад. Модель известна тем, что являлась самой доступной в линейке бренда. И, несмотря на то, что показатели продаж самого сегмента не утешительные, немцы не собираются отказываться от купе. Уже 8 января состоится полноценная премьера машины в новой генерации. Местом для мероприятия был выбран Лас-Вегас.

Mercedes CLA сменит поколение

На самом деле CES – это выставка электроники. Но, автопроизводитель пояснил, что использовал инновационную систему мультимедиа, которая просто обязана показаться на этом шоу.

Подробной информации о технических характеристиках пока нет. Не исключено, что новинка получит тот же ряд силовых агрегатов, что и актуальна четырёхдверка. В частности, дизельный полуторалитровый мотор с отдачей в 116 лошадиных сил и бензиновый мотор на 1.3 литра с мощностью в 163 лошадиные силы.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

comments powered by HyperComments