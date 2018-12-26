Мелкие ДТП в новом году будет оформлять проще

Страховщики сообщили о том, что планируют в новом году в нескольких регионах запустить новую систему. Она подразумевает электронное извещение о случившемся ДТП.

Сообщается, что для оформления факта аварии по упрощённому европротоколу, водителю нужно будет иметь доступ к специальному приложению. Так, отправить страховщикам уведомление можно будет в электронном виде, избегая бюрократии. Кроме того, само приложение позволит проще проводить процедуру идентификации участников ДТП.

Данные в европротокол в электронном виде будут вноситься автоматически, так как приложение будет работать в синхронном доступе к порталу государственных услуг и базе РСА. Таким образом исключается вероятность ошибок или неточностей, как в случае с бумажными документами.

Кроме того, в новом году планируется отладить работу системы сообщения об авариях с помощью спутниковых систем ЭРА-ГЛОНАСС. По мнению страховых компаний, это позволит им вплотную заняться борьбой с мошенничеством и исключить возможность подделывания данных.

Напомним, что сейчас с помощью упрошенного европротокола можно оформить только тот факт аварии, в котором задействовано только два автомобиля и обе стороны согласны с такой процедурой.