МАЗ презентовал капотник для ралли-марафона “Дакар-2020”

Белорусская компания “МАЗ” официально представила свой первый капотный грузовик, который будет принимать участие в гонке “Дакар-2020”.

Машина разработана на шасси прошлогоднего бескапотного “МАЗа”, завоевавшего в гонке по пустыне Африки второе место.

Пресс-служба “МАЗ” сообщает, что автомобиль был разработан и собран в родной для компании Белоруссии, правда по большей части из импортных агрегатов и материалов.

Приводит в движение гоночный капотник 13-литровый мотор Gyrtech, мощность которого составляет 960 лошадиных сил при 4500 Нм пикового вращающего момента. Пару двигателю составляет автоматическая трансмиссия Allison, раздаточная коробка фирмы ZF, а также мосты Sisu.

Напомним, что предстоящий «Дакар» стартует 6 января в Перу. В «МАЗ» подтвердили, что в нем новый капотник участия не примет. Компания планирует сначала провести его испытания на менее ответственных соревнованиях, однако в 2020 году машина выйдет на старт самого знаменитого ежегодного трансконтинентального ралли-марафона в мире, где планирует побороться за победу в своем классе.