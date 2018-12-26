Lexus отзывает в РФ 400 автомобилей из-за проблем с пуском двигателя

Японская автомобильная марка Lexus сообщила о старте отзывной кампании в отношении 390 автомобилей LS 500, выпущенных в период с 9 января по 3 сентября 2018 года.

Причина сервисной акции кроется в неисправности 3,5-литрового 421-сильного двигателя, который устанавливается на полноприводную версию LS 500 в паре с 9-диапазонным «автоматом». Сообщается, что мотор может заглохнуть в момент старта с места после остановки, например на светофоре. Проблема связана с блоком управления двигателем, а если быть точнее с его ПО.

Уполномоченные представители компании Lexus оповестят всех владельцев отозванных LS 500 о необходимости посещения ближайшего сервисного центра, где моторы их машин будут перепрограммированы. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.