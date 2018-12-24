Lada Samara в кузове кабриолет и переделанный ВАЗ-2105

Компания Scaldia-Volga, базировавшаяся в Бельгии, известна множеством работ, проведенных совместно с «АвтоВАЗом». Являясь партнерами еще тогда советского автогиганта первыми моделями, вышедшими на рынок Западной Европы через совместное предприятие стали специальные модификации моделей ЗАЗ-065 «Yalta», Москвич-408 «Scaldia 1400 Elite», а также ГАЗ «М-21 Volga».

Но в линейке этой советско-бельгийской компании были и менее известные модели, например ВАЗ-2108 в кузове кабриолет (на фото выше), продававшийся в Европе под именем Lada Samara Cabrio. Машина была оснащена мягкой складной крышей, перешитым салоном, а также стильным аэродинамическим обвесом.

Кроме того, именно Scaldia-Volga является автором переделанного (так называемого рестайлингового) автомобиля ВАЗ-2105 образца 1988 года. «Пятерка» отличалась от своей советской версии другой радиаторной решеткой, иными бамперами, а также усовершенствованным интерьером.