Lada Largus «для экономных» получил ОТТС

В открытой базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) универсала и фургона Lada Largus с приставкой CNG.

Согласно информации, указанной в документе, биотопливный “Ларгус” будет способен работать как на обычном бензине, так и метане. Приводить в движение автомобиль будет 1,6-литровый двигатель ВАЗ-21129 CNG. Мощность Largus на бензине составляет 106 лошадиных сил, а на сжатом природном газе –94 «лошадки».

Напомним, что на сегодняшний день в линейке «АвтоВАЗа» уже есть один биотопливный автомобиль. Это Lada Vesta CNG.

Ожидается, что после выхода в продажу Lada Largus в версии «для экономных» вазовцы совместно со своими партнерами из Группы «АТС» начнут готовить такую же модификацию новой Lada Granta, которая также получит к своему названию приставку CNG и будет способна работать на бензине и метане.